Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле пограничного пункта со стороны Украины.

Об этом чиновник рассказал в видеообращении в Telegram.

"Сегодня, 30 апреля, около 15:30 по пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько минометных снарядов. Ответным огнем пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена. Жертв, пострадавших и разрушений нет", - проинформировал губернатор Курской области.

Напомним, это не первый обстрел погранпункта в Курской области, в котором обвиняют Украину. 29 и 23 апреля губернатор Роман Старовойт уже заявлял о минометных ударах по пункту пропуска.

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