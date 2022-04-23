Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что пункт пропуска на границе снова подвергся обстрелу со стороны Украины.

Об этом чиновник сообщил в Telegram.

"Сегодня из минометов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора", - написал он.

По словам губернатора, погибших и раненых нет, а российские пограничники и военные держат ситуацию под контролем.

Напомним, недавно в России обвинили Украину в минометном обстреле пограничного поста в районе населенного пункта Елизаветовка, что в Курской области. Этот населенный пункт граничит с Сумской областью Украины.

Ранее мы писали, что в России прошли слухи о вторжении 10 танков в Белгородскую область. Их опровергли местные чиновники.

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