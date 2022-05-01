В воскресенье, 1 мая, в Курской области РФ, которая граничит с Украиной, частично обрушился железнодорожный мост. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет", - написал он.

Напомним, вчера губернатор Курской области в очередной раз обвинил Украину в обстреле погранпункта.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.