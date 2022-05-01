Споры из-за Дня Победы 9 мая, которые в Украине в последние годы разгораются в канун праздника, в 2022-м, похоже, выйдут на новый уровень.

Причина - вторжение России в Украину.

Обе стороны активно используют в информационной войне аналогии со Второй мировой.

Россия заявляет, что "пришла освобождать Украину от нацизма" и проводит аналогии с Великой Отечественной войной, а на подконтрольны ей территориях намерена широкомасштабно отпраздновать 9 мая.

А Украина заявляет, что сама Россия действует как нацистская Германия, вероломно напав на страну и совершая многочисленные военные преступления. И также проводит аналогии своего противостояния вторжению с борьбой с фашизмом наших предков в 1941-1945 годах.

Правда, есть и другой тренд. Противники празднования Дня победы 9 мая (которые вообще считают итоги Второй мировой для Украины не победой, а сменой нацистской оккупации оккупацией советской) хотят воспользоваться нынешней войной для того, чтоб "окончательно решить вопрос" и исключить 9 мая из "красных" дат календаря.

Уже даже подан соответствующий законопроект.

Украинские власти оказываются в двоякой ситуации, как считают эксперты "Страны".

Если праздновать 9 мая, то можно оказаться под огнем критики за нежелание "окончательно порвать с советским прошлым". Проигнорировать праздник означает подыграть тезису России о "пронацистских настроениях" в Украине.

Как поступит в такой ситуации Офис президента Владимира Зеленского (ОП), разбиралась "Страна".

Старый новый праздник

Майские праздники Украина встретит из-за войны не с праздничным настроением. Более того, как писала "Страна", в этом году весенние праздники, выпавшие не на выходные дни, в связи с военным положением будут рабочими днями. В том числе и 9 мая.

Правительство в своем решении сослалось на трудовое законодательство. Но, не исключено, что в отношении Дня Победы был и другой мотив.

В российской идеологической линии победа над нацизмом во Второй мировой войне является основополагающей. Соответственно, праздник 9 Мая - если не самый главный, то один из главных. И эта тема используется и как оправдание для вторжения в Украину (мол, "в Украине поднял голову нацизм и не давали полноценно отмечать День Победы").

Все это поставило вопрос, как же праздновать День Победы украинским властям.

Использование Москвой Победы в своих целях стало подарком для украинских противников 9 мая. Предприняты новые попытки пересмотреть государственный подход ко Дню Победы, перенеся акцент празднования на 8 мая.

Как писала "Страна", в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий сделать 8 мая официальным Днем Победы, основанием для чего названы действия Кремля в Украине.

"Отмечание в Украине Дня Победы 9 мая нелогично и неприемлемо особенно после начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Украина должна почтить память павших и отмечать День Победы над нацизмом во Второй мировой войне вместе со всей Европой и всем цивилизованным миром 8 мая. А 9 мая вместе со странами-членами Европейского союза отмечать День Европы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Первым среди авторов закона значится экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович ("Европейская солидарность"), большинство авторов составляют депутаты от той же "Евросолидарности" Петра Порошенко и фракции "Голоса". Но есть там и представители власти: например, глава главного для законопроекта "гуманитарного" комитета Никита Потураев ("Слуга народа", СН), который себя позиционирует как борец с советским прошлым.

Впрочем, из-за авторства Вятровича и Ко законопроект имеет минимальные шансы пройти Раду, так как монобольшинство СН старается не голосовать за проекты оппозиционной "Евросолидарности".

Но одновременно с законопроектом Вятровича в парламенте зарегистрировали проект, в котором содержится предложение о переносе даты выплат денежной помощи ветеранам Второй мировой войны и жертвам нацистских преследований с 9 мая на 14 октября, то есть на День защитников и защитниц Украины. И вот его инициаторы - исключительно народные депутаты от СН во главе с председателем "социального" комитета Галиной Третьяковой, которая следует в фарватере политики Банковой.

Документ предлагается принять "с целью содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе в связи с вооруженной агрессией" РФ. То есть опять есть связь с Москвой. И документ вполне может быть принят.

Иными словами, не только ура-патриоты, но и украинские власти не против начать пересмотр отношения ко Дню Победы на государственном уровне.

Оправданием, похоже, будут торжества, устроенные Россией 9 мая на занятой украинской территории. Во всяком случае, в интервью французскому каналу новостей BFM TV Зеленский заявил, что ему известно о планах Москвы в День Победы провести парады в оккупированных частях Харьковской, Херсонской областей и в некоторых других захваченных городках и городах Украины. Он считает это ошибкой.

"Я считаю, что это одна большая ошибка России, большая ошибка в истории Российской Федерации, так же как и битва за русский язык. Когда за русский язык убивают людей на востоке нашего государства, которые в большинстве своем были русскоязычные", - заявил Зе, по мнению которого из-за действий Москвы украинские граждане с востока Украины "с ненавистью смотрят на все русское".

"Такая же проблема будет и с 9 мая. Это опять-таки большая ошибка Российской Федерации... Если на 9 мая они будут проводить свои парады в оккупированных украинских городах – они поставят крест на 9 мая в принципе и на территории Украины", - считает украинский президент.

При этом в Украине высказываются и мнения в поддержку празднования 9 мая.

Сторонники этого считают, что сейчас особенно важно подчеркнуть вклад украинского народа в дело победы на нацизмом. И не нужно давать "подарка" российской пропаганде, отказываясь от празднования этого дня. Наоборот, нужно показать, что нынешнее поколение украинцев, которое борется с российским вторжением, является достойными потомками победителей фашизма.

Отечественный подход

Как же будут по итогу праздновать в Украине? Как сообщил "Стране" пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, от массовых публичных торжеств точно откажутся. Формат празднования еще не определили.

"У Офиса президента в данный момент отношение к этому празднику такое, что отмечать День Победы пока рано. Любые торжественные мероприятия - будь то 8 мая или 9 мая, - сейчас это не приоритет Офиса президента. Пока этот вопрос уходит временно на второй план", - заявил Никифоров.

Впрочем, какие-то протокольные мероприятия "при участии президента или от его имени" состоятся.

"Военного парада не будет: в условиях войны это неуместно. К тому же военная техника сейчас нужнее на передовой. Никаких громких публичных мероприятий на открытом воздухе, большого скопления людей, концертов не будет из соображений безопасности", - сообщил Никифоров.

По поводу законопроекта об отмене празднования Дня Победы 9 мая, Никифоров дал понять, что в Офисе президента не считают эту идею своевременной.

"Народные депутаты решат - отменять 9 мая или нет. В Офисе президента считают, что сейчас не время для того, чтобы вмешиваться в этот процесс. Сейчас данный вопрос не приоритетный, и менять что-то нежелательно", - отметил Никифоров.

Что касается массовых мероприятий, то, можно предположить, что скорее всего их действительно не будет. Более того, не исключено, что будет использован опыт Одессы на 2 мая (когда на годовщину массовой гибели людей в 2014 году в городе объявили круглосуточный комендантский час). И, точно также, будет объявлен круглосуточный комендантский час и на 9 мая. По крайней мере в некоторых городах.

Но пока это лишь предположения. Официальной информации по этому поводу нет.

"Зеленский оказался перед дилеммой. Празднование сейчас 9 Мая хоть в каком-то виде означает порцию критики "патриотов" из праворадикального лагеря, для которых все советское (а 9 Мая все-таки родом из СССР) ассоциируется с Россией, то есть агрессором. А не праздновать - значит подыграть российскому нарративу о "нацистских настроениях" в Украине, что, мол, Зеленский отказывается от победы над нацизмом. Поэтому избрана линия - спускать празднование на тормозах. Прямого запрета не будет, но и отмечать будут все тише - без серьезных мероприятий на государственном уровне. Государственная политика будет перестраиваться под праздники, связанные с новой войной, чествование героев из нового пантеона. Как будут относиться к празднованию 9 Мая на народном уровне, трудно сказать. Запрещать, думаю, не будут, но и не станут мешать недовольству националистов, радикально настроенных по отношению к празднику граждан", - комментирует "Стране" перспективы 9 мая в Украине политолог Руслан Бортник.