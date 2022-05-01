В оперативном командовании "Юг" объяснили, что это был за взрыв в Николаевской области с огромным столбом дыма.

Командование заявляет, что противник во время обстрела попал в сельскохозяйственный склад с удобрениями.

"Около 600 кг удобрений взорвались, возник пожар. Спасательные службы сработали оперативно. Химической угрозы окружающей среде и людям нет. Предварительно, обошлось без пострадавших", - заявили в ОК.

Ранее мы писали, что 28 апреля по Николаеву нанесли удар реактивными системами залпового огня "Смерч". Повреждены десятки частных домохозяйств, машины, магазины.

Также напомним, что война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.