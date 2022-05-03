Звуки, которые слышали 3 мая вечером жители Винницы, - это работа украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщил в Telegram глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Два хлопка, которые слышали винничане, - это сработала наша ПВО. Обломки сбитых ракет ищут. Прошу всех: не комментируйте в соцсетях информацию, которая не подтверждена, - дождитесь официальной", - написал глава ОВА.

Ранее мы писали, что российские войска обстреляли Командование Воздушных сил ВСУ в Виннице крылатыми ракетами.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.