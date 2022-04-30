В Центре противодействия дезинформации, который работает при Совете национальной безопасности и обороны, обратились к блогерам, журналистам и лидерам мнений. Их призвали прекратить давать оценку войне, чтобы не сеять панику среди населения.

"Воздерживайтесь от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров, в частности ссылаясь на собственные источники. Давая публичную оценку, вы можете посеять панику и создадите инфоповоды для роспропаганды", - пишет пресс-служба СНБО в Телеграм.

В СНБО также напомнили, какие правила необходимо соблюдать относительно обнародования информации:

не транслировать перемещение военных;

не снимать места обстрелов и работу ПВО;

проверять информацию перед публикацией.

Скриншот: Telegram/ЦЕНТР ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ

Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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