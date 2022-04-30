Николаевский губернатор Виталий Ким отрицает, что украинские войска обстреливают Херсон.

"В этих заявлениях нет логики. Во-первых, расстояние даже не позволяет достать нам до Херсона. Во-вторых, наши военные никогда не стреляют в наши города. У нас нет необходимости в этом – есть много целей в полях, военных целей", – заявил он.

Ранее Минобороны России заявляло, что Украина обстреляла центр Херсона вечером в среду ракетами "Точка У" и "Смерчем".

Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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Подробнее о происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.