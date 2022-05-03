Оперативное командование "Юг" показало удар "Байрактарами" по российским позициям на острове Змеиный. который был нанесен 2 мая.

Ролик опубликован в Фейсбуке командования 3 мая.

Как пояснили военные, удар был нанесен по складу боекомплекта и командному пункту.

Ранее "Страна" сообщала, что ВСУ уничтожили российский пункт управления и склады с боеприпасами на юге Украины вдоль административной границы Николаевской и Херсонской областей.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.