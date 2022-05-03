Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита сообщил о прилете ракеты в инфраструктурный объект в горном районе Закарпатья.

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

"Прилет ракеты в объект в горном районе Закарпатья. На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", - сказано в записи.

Чиновник призвал жителей не снимать видео и фото на месте событий, так как "это может быть использовано врагом для координации атак на локацию".

Ранее "Страна" писала, что Россия ударила ракетами по железнодорожным подстанциям, после чего "Укрзализныця" сообщила о задержке многих поездов.

Также мы рассказывали, что от ударов пострадал Львов. В городе вражеские ракеты повредили две электроподстанции, часть районов осталась без электричества.