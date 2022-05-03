Что именно поразила ракета. неизвестно. Фото: ВВС

Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита сообщил о прилете ракеты в инфраструктурный объект в горном районе Закарпатья.

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

"Прилет ракеты в объект в горном районе Закарпатья. На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", - сказано в записи.

Чиновник призвал жителей не снимать видео и фото на месте событий, так как "это может быть использовано врагом для координации атак на локацию".

Скриншот из Фейсбука Виктора Микиты

Ранее "Страна" писала, что Россия ударила ракетами по железнодорожным подстанциям, после чего "Укрзализныця" сообщила о задержке многих поездов.

Также мы рассказывали, что от ударов пострадал Львов. В городе вражеские ракеты повредили две электроподстанции, часть районов осталась без электричества.

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