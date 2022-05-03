Во Львове прогремел очень мощный взрыв. По словам мэра Андрея Садового, в результате обстрела у части города нет электричества.

По данным градоначальника, после ракетного удара повреждены две электроподстанции.

Фото, как горят подстанции во Львове после ракетного удара опубликовал губернатор Максим Козицкий.

В результате ракетного удара по Львову повреждены три электрические подстанции, соответствующие службы работают над восстановлением электроснабжения. Об этом сообщил в Телеграме глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Ракетный удар по Львову, повреждены три электрические подстанции. Работаем над восстановлением электроснабжения", - написал Козицкий.

Напомним, вечером во вторник, 3 мая, во Львове прогремели несколько взрывов. Мэр Садовой призывал горожан не покидать укрытия.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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