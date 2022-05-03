Стали известны подробности военной помощи Украине на 300 млн фунтов, о которой сегодня в Верховной Раде объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Видео его выступления появилось в сети.

"В ближайшие недели мы пришлем вам Brimstone, это противокорабельные ракетные системы, а также бронированные машины, чтобы эвакуировать людей из захваченных территорий и опасных участков… У нас есть новый пакет поддержки на 300 млн фунтов стерлингов", - сказал Джонсон.

По его словам, в пакет также войдут радары, "чтобы определять, где находится нацеленная на ваши города артиллерия и дроны, чтобы усилить вашу пехоту и ваши наступательные силы".

Он выразил уверенность, что Украина победит в войне, а истории о ее победе будут пересказывать из поколения в поколение.

"Вы доказали, что справедлива старая поговорка: не размер собаки весит, а размер битвы, куда пришла биться собака. Не знаю, есть ли такая идиома в украинском языке, но я думаю, что вы поняли", - сказал Борис Джонсон.

Ранее Зеленский обсудил с премьером Великобритании совместные усилия для прекращения войны в Украине.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.