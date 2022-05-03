Появились первые практические последствия скандала между Россией и Израилем после слов Лаврова о "еврейской крови" Гитлера. Теперь Израиль склоняется к отправке в Украину оборонительной военной помощи. Об этом пишет The Times of Israel.

С тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину, Израиль отклонял запросы Киева и Запада на военную технику, стремясь поддерживать нейтралитет.

Однако теперь, после демарша Лаврова, ожидается, что израильские официальные лица поддержат отправку Украине военной помощи, хотя и на символическом уровне, как сообщила сегодня газета "Гаарец" со ссылкой на официальных лиц.

По словам дипломатического представителя, Израиль не будет рассматривать возможность отправки наступательных вооружений или передовых оборонительных технологий, таких как противоракетная система "Железный купол", но попытается найти оборудование, которое можно было бы пожертвовать, не вызывая кризиса в отношениях с Москвой.

"Планов по поставке наступательного вооружения пока нет, только оборонительное", - сказал источник.

Как сообщалось, ведущий итальянской телекомпании Mediaset задал Лаврову вопрос, как обвинения в нацизме в адрес Украины вяжутся с тем, что президент Владимир Зеленский еврей.

"Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - ответил Лавров.

Напомним, Офис президента и МИД Украины отреагировали на слова Лаврова о еврейской национальности Зеленского. Кроме того, Израиль требует извинений за слова Лаврова о Гитлере. А РФ в свою очередь обвиняет Израиль в поддержке "неонацистского режима".

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