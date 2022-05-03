Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что хочет получить извинения от российской стороны за слова главы МИД РФ Сергея Лаврова за его слова о "еврейской крови" Гитлера.

Об этом сообщает The Times of Israel.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, но есть черта, и на этот раз она была пересечена. Российское правительство должно извиниться перед нами и перед еврейским народом", - заявил Яир Лапид.

МИД РФ в ответ заявил, что власти Израиля "поддерживают неонацистский режим в Киеве".

В заявлении МИДа России говорится, что "история, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами". Кроме того, в нем Зеленского вновь обвинили в том, что он "прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа".

Между тем, израильская газета The Jerusalem Post пишет, что после высказывания Лаврова Израиль, который ранее пытался сохранять нейтралитет в войне в Украине, больше не сможет этого делать.

"Хотя Израиль заинтересован в том, чтобы не выступать открыто против Владимира Путина, он также в равной степени заинтересован в том, чтобы твердо стоять на стороне демократического Запада и "свободного мира" в противодействии путинской войне в Украине", - пишет газета в своем анализе.

Другая израильская газета Haaretz приводит комментарии Американского еврейского комитета, в котором говорится: "Мы неоднократно говорили о необходимости денацификации - в Москве, а не в Киеве".

"В общем, похоже, что политике "дружественного нейтралитета" Израиля в отношении России скоро может прийти конец", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Отметим, Лавров, отвечая на вопрос о Зеленском, заявил, что "у Гитлера тоже была еврейская кровь". После высказываний Лаврова посла России в Израиле вызвали в МИД страны. А премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил Лаврова во лжи и заявил о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях.

Также мы сообщали, что Офис президента и МИД Украины отреагировали на слова Лаврова о еврейской национальности Зеленского. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Лавров не смог скрыть глубокий антисемитизм российских элит".