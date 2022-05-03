Папа Римский рассказал о попытке встретиться с Путиным и обсуждении войны в Украине с главой РПЦ
Папа Римский Франциск просил о встрече с Владимиром Путиным в Москве, но не получил ответа. Он поговорил лишь с главой Русской православной церкви Патриархом Кириллом и тот ему 20 минут объяснял, зачем Москва устроила войну.
Об этом Папа Римский рассказал в интервью итальянской газете Corriere Della Sera.
"В первый день войны я позвонил президенту Украины Зеленскому, Путину я не звонил. Я хотел сделать жесткий жест, чтобы увидел его весь мир. После 20 дней войны я попросил кардинала Паролина передать Путину, что я готов поехать в Москву. Ответа мы еще не получили. Я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас. Но ведь столько жестокости, как не остановить? Я пока не еду в Киев. Я послал туда кардинала Майкла Черни и кардинала Конрада Краевского. Но я чувствую, что мне не нужно ехать — сначала я все же должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным", — заявил Папа Римский.
Он также рассказал, что обсуждал войну с главой Русской православной церкви Патриархом Кириллом.
"Первые двадцать минут с картой в руках он зачитывал мне все обоснование войны. Я выслушал и ответил: я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные чиновники, мы не можем использовать язык политики, только язык Иисуса", - сказал Франциск.
Также ранее сообщалось, что папа Римский предлагал Путину эвакуацию с "Азовстали" на корабле под флагом Святого престола.
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