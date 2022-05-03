Западные чиновники рассматривают сценарий, по которому президент РФ Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине.

Об этом сообщает CNN.

Это, как считают опрошенные изданием американские чиновники, позволит объявить мобилизацию, чтобы отправить армию завоевывать восточную и южную Украину (сейчас ни Россия Украине, ни Украина России войну не объявляла).

"Официальное объявление войны 9 мая, согласно российскому законодательству, позволит Путину мобилизовать силы резерва и призвать военнообязанных, которые, по словам чиновников, крайне нужны России на фоне увеличивающегося дефицита живой силы для войны в Украине.

Западные и украинские официальные лица подсчитали, что не менее 10 тысяч русских солдат были убиты во время войны с момента начала вторжения России. Другие варианты на 9 мая включают в себя аннексию Луганской и Донецкой области, начало атаки на Одессу на юге или объявление полного контроля над Мариуполем", - пишет CNN.

Напомним, украинская разведка сообщила, что в России готовятся начать мобилизацию с 9 мая.

Также мы писали о том, что оппозиционер из РФ заявил, что Путин 9 мая может объявить о присоединении "ЛНР" и "ДНР" к России.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" подробно рассказывала об основных событиях вчерашнего дня.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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