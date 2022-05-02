Ранее призвавший мир готовиться к ядерному удару со стороны РФ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен в том, что российский президент Владимир Путин не применит ядерного оружия.

Об этом президент Украины рассказал в интервью австралийскому телеканалу Nine Network

"Вы не можете ожидать от этих людей, от руководства РФ, как политического, так и военного, что они не будут использовать ядерное оружие, или будут. Я не могу сказать на 100%, что нет, они не будут, или будут", - сказал президент.

Также Зеленский считает, что армия РФ не учитывает последствий своих действий.

"Иногда мне кажется, что они что-то используют, даже не понимая результат, или понимают результат, но им все равно. Вы же знаете прекрасно, что люди, которым все равно - самые плохие люди. Это даже не враг", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее глава МИД Германии не исключила вероятность ядерной войны.

Также сообщалось, что Россия будет готова нанести ядерный удар по Британии уже осенью.

Вместе с тем, Путин ранее угрожал Западу "молниеносными ударами" в случае создания угрозы РФ.

О том, почему сейчас заговорили об угрозе ядерной войны мы подробно писали в отдельном материале.