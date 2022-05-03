В армии РФ говорят об окончании войны в сентябре. Фото: facebook/GeneralStaff.ua

Россия распространяет информацию среди своих военных, что срок "специальной военной операции" определен до сентября 2022.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Война в Украине может продлиться до сентября

Ранее Орбан сказал Папе Римскому, что Россия хочет закончить войну к 9 мая.

Но украинская разведка считает, что в России с 9 мая готовятся начать мобилизацию, то есть официальная война только начнется.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

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