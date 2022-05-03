Россия распространяет информацию среди своих военных, что срок "специальной военной операции" определен до сентября 2022.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Ранее Орбан сказал Папе Римскому, что Россия хочет закончить войну к 9 мая.

Но украинская разведка считает, что в России с 9 мая готовятся начать мобилизацию, то есть официальная война только начнется.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.