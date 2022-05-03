Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил Папе Римскому Франциску, что у России есть план закончить войну в Украине до 9 мая. Орбан считается приближенным к Кремлю политиком.

О своем разговоре с Орбаном Папа Римский Франциск рассказал в интервью итальянской газете Corriere Della Sera.

Франциск надеется, что боевые действия в Украине действительно закончатся к 9 мая, но заявил, что настроен пессимистично.

"Орбан, когда я встретил его, сказал мне, что у русских есть план, что все закончится 9 мая. Я надеюсь, что это так, чтобы мы также поняли скорость эскалации в эти дни. Потому что теперь это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это отнимает у Украины Черноморский порт, вот и все. Я настроен пессимистично, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", - рассказал Папа Римский.

Ранее CNN наоборот сообщало, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине.

Кроме того, украинская разведка сообщила, что в России готовятся начать мобилизацию с 9 мая.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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