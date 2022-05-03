Венгрия не может гарантировать бесперебойное функционирование своей экономики без российской нефти, а заменить ее другими маршрутами невозможно. Поэтому страна выступает против эмбарго.

Об этом заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы проголосовали за каждый пакет санкций в Европейском союзе, несмотря на это, мы сталкиваемся всегда с несправедливыми упреками со стороны ЕС. Это сводится к тому, что мы откровенно говорим о том, что гарантирование энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны. Именно поэтому не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию. Это не политическое решение", - сказал Сийарто.

65% нефти поступает в Венгрию из России через нефтепровод "Дружба".

"В данный момент без российской нефти мы не можем гарантировать бесперебойное функционирование нашей экономики. Хочу отметить, что в нашем распоряжении нет другого маршрута, который мог бы нам поставить нужный объем нефти", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия может разрешить Венгрии и Словакии обойтись без запрета на импорт российской нефти.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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