Еврокомиссия считает оплату в рублях за российский газ нарушением режима санкций. В ближайшие дни она представит компаниям Евросоюза подробные разъяснения о возможных действиях.

Об этом сообщила 2 мая еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Мы ясно говорим, что оплата в рублях и открытие второго счета в "Газпромбанке" станут нарушением санкций и не могут быть приняты. Совет ЕС заявил о необходимости солидарности и единства. Я обещала министрам, что моя служба вместе с юридическими службами Еврокомиссии и Совета ЕС подготовит более детальные инструкции того, что компании могут и не могут делать в рамках санкций", - сказала она.

Еврокомиссар подчеркнула, что немедленных рисков снабжения газом ЕС пока нет. Болгария и Польша, которые больше не получают газ из России, снабжаются по альтернативным маршрутам через Грецию и Германию.

Она также добавила, что в Европе увеличиваются уровни запасов голубого топлива. Уровень заполнения хранилищ в Европе сейчас составляет более 32%.

"И он растет во всех странах", - заверила она.

Ранее Симсон заявляла, что Европейская комиссия призвала страны Евросоюза готовить планы действий на случай прекращения поставок газа из РФ.

Между тем поставки российского газа через Украину достигли пятимесячного максимума.