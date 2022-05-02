В мае поставки российского газа через Украину достигли пятимесячного максимума.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, ежедневная прокачка российского газа через Украину в Европу через словацкий пограничный пункт Вельке-Капушаны в понедельник выросла до пикового показателя с конца ноября. Об этом свидетельствуют данные словацкого оператора TSO Eustream.

Согласно этим данным, объемы транзита через Вельке-Капушаны 2 мая составили около 993 407 мегаватт-часов (МВтч) в день, что является самым высоким показателем с 30 ноября.

Транзит российского газа в Германию по газопроводу "Северный поток - 1" через Балтийское море к 06:00 по Гринвичу составил 73 778 201 киловатт-час (кВтч/ч) по сравнению с 72 286 105 кВтч/ч в пятницу утром.

Транзит в восточном направлении в Польшу в точке учета Мальнов на границе с Германией составил 13 202 832 кВтч/ч, что практически идентично уровню конца прошлой недели, как свидетельствуют данные оператора Gascade.

На прошлой неделе Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию за их отказ платить за голубое топливо в рублях, хотя Польша по-прежнему получает российский газ по реверсным потокам из Германии по трубопроводу "Ямал-Европа".

Ранее "Страна" писала, что данные "Оператора ГТС Украины" свидетельствуют о том, что Европа наращивает заявки на поставку российского газа.