Финляндия готовится к прекращению поставок природного газа из России уже в мае.

Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

Причина заключается в требованиях России относительно порядка оплаты поставок. Российская компания "Газпром" объявила, что согласие на новые требования по оплате является условием для продолжения бесперебойной поставки газа.

Кроме того, финское руководство однозначно заявляло, что платить в рублях не будет. "Газпром" попросил государственную газовую компанию Финляндии Gasum ответить на требования до 20 мая.

В связи с этим, возможно, что 21 мая поставки российского газа в Финляндию и большую часть Европы будут прекращены.

Известно, что газ играет гораздо меньшую роль в энергетическом балансе Финляндии, чем в странах Центральной и Южной Европы. В частности, в прошлом году на газ приходилось лишь около 5% от общего потребления энергии.

Тем не менее, ожидаются проблемы для промышленности, где газ используется не как источник энергии, а как сырье для технологических процессов.

Две трети газа в Финляндии использует промышленность. Крупнейшими пользователями являются компании химической и лесной промышленности.

Ранее мы писали, что "Газпром" подтвердил приостановку поставок газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить за него в рублях.

Также "Страна" сообщала, что Словакия не намерена платить за российский газ в рублях.