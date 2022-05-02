Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер считает неоправданным немедленный отказ от российского газа из-за потенциального ущерба Германии в случае такого решения.

Об этом он сказал в интервью Welt.

"Здесь экономические последствия прекращения импорта, эмбарго для нашей страны все еще будут чувствительными, поэтому в данный момент это определенно нецелесообразно. Стать независимым как можно быстрее не означает, что мы можем обойтись без него сегодня без серьезного ущерба для нашей страны", - заявил он.

Напомним, по данным "Оператора ГТС Украины", Европа наращивает заявки на поставку российского газа.

Ранее мы писали, что европейцев призвали снизить потребление российского газа и теплее одеваться, чтобы экономить на отоплении.

Также сообщали, что часть Польши осталась без газоснабжения из-за остановки поставок Россией. Мэр Пшемыслава Ренн сообщил, что "у жителей нет ни отопления, ни горячей воды, ни на чем приготовить даже ужин".

Вместе с тем, мы писали, что ЕС придется временно отключить промышленность и электростанции от газа, чтобы ограничить импорт из РФ.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.