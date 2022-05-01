Евросоюз хочет ограничить импорт газа из России, одновременно пополняя запасы. Но эксперты предупреждают: чтобы эти планы сбылись, необходимо отключить промышленность и электростанции от газа – как минимум на несколько недель.

Об этом говорится в материале издания Spiegel.

"Во многих столицах ЕС царит тревожное настроение. Центральный вопрос последних недель обсуждается с новой актуальностью: переживет ли Европа зиму без российского газа?", - пишет Spiegel.

К концу года, как заверил вице-президент ЕС Франс Тиммерманс, государства-члены заменят две трети поставок российского газа путем заключения контрактов с другими странами, путем экономии и расширения альтернативных источников энергии. В то же время они должны заполнить свои хранилища до 80 % максимальной мощности к ноябрю.

Но многие эксперты, по данным Spiegel, придерживаются другого мнения: оба обещания ЕС не могут быть выполнены одновременно. Целевой конфликт может быть разрешен только одним жестким шагом - ЕС должен будет лишить целые отрасли экономики газа весной и летом на несколько недель.

Ученые пришли к выводу: если Европа сократит российские поставки на две трети, как было объявлено, хранилища не будут заполнены до зимы, сообщает издание. Согласно немецкому плану чрезвычайных ситуаций, европейское регулирование предусматривает, что "защищенные" клиенты, то есть домашние хозяйства, а также социальные учреждения, такие как больницы, должны быть обеспечены в первую очередь. Таким образом, экономия может быть только у компаний, которым газ нужен для производства или в качестве топлива для электростанций.

Таким образом, все металлургические, химические или цементные заводы в ЕС должны будут остаться без газа с этого момента и до конца июля, а газовые электростанции - почти в течение всего июля. Только так можно было достичь промежуточной цели ЕС по заполнению хранилищ на 63 % к 1 августа, сообщает Spiegel.

В октябре для достижения 80-процентного уровня к 1 ноября снова потребуются ограничения для промышленности.

Объявленный отказ ЕС от примерно ста миллиардов кубометров российского газа невозможно компенсировать ни дополнительным трубопроводным газом из Норвегии, Алжира или Азербайджана, ни дальнейшим увеличением количества СПГ, например, с помощью танкеров, пишет издание. Уже сейчас Европа импортирует рекордные объемы сжиженного природного газа, и у нее фактически нет свободных терминалов для приема газа. Большинство свободных терминальных мощностей все еще есть в Испании. Но оттуда газ вряд ли можно направить в Центральную Европу: трубопроводы через Пиренеи слишком малы.

Кроме того, СПГ становится дефицитным. Мировые поставки сжиженного природного газа в этом году вырастут не более чем на 30 млрд кубометров. Больше получить на мировом рынке нельзя.

"Если Германия не получит полную загрузку хранилищ к осени, судьба Германии будет в руках Путина. Такие опасения сейчас существуют в Берлине. Тогда государство будет бессильно перед шантажом: Москва может в любой момент пригрозить полностью перекрыть газовый кран зимой, и миллионы немцев больше не смогут отапливать свои квартиры. Поэтому сегодня Европе нужен российский газ", - пишет Spiegel.

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