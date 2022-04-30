Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что его страна не будет платить за российский газ в рублях, как этого требуют в России. Власти Германии настаивают на том, что оплата не в долларах и евро идет вразрез с договорами.

Об этом министр написал у себя в Twitter.

"Мое очень конкретное обращение к Путину: мы не дадим себя шантажировать! И в будущем в том числе не будем платить за российский газ в рублях. Ясно: мы делаем все, чтобы скорейшим образом стать независимыми от России", - написал министр.

Скриншот: Twitter/Christian Lindner

Напомним, что Россия требует платить за поставки газа в рублях, несмотря на то, что контракты заключены в другой валюте. Из-за отказа платить в рублях "Газпром" уже отключил от газоподачи Польшу и Болгарию.

Несмотря на это, Чехия и Италия уже отказались оплачивать счета не в валюте, указанной в контракте.

Кроме них это сделали и другие страны, но СМИ сообщают, что 10 покупателей из Европы согласились на оплату газа в рублях. В этот список входят Австрия и Венгрия. Однако в Австрии уже опровергли это заявление журналистов, заявив, что как и раньше будут оплачивать поставки голубого топлива в евро.