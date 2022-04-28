Австрийская OMV опровергла планы открыть в Швейцарии счет для оплаты поставок газа из России.

Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, cообщения о том, что OMV откроет счет в Швейцарии для оплаты поставок российского газа, "определенно неверны".

Ранее источники "Financial Times" заявляли о том, что крупнейшие энергетические компании Германии, Австрии, Венгрии и Словакии, в том числе немецкая Uniper и австрийская OMV готовятся открыть рублевые счета в "Газпромбанке" в Швейцарии, чтобы выполнить требования Москвы по оплате поставок газа в рублях.

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Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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