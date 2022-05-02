Данные "Оператора ГТС Украины" свидетельствуют о том, что Европа наращивает заявки на поставку российского газа. Об этом пишет "Интерфакс".

Заявка на прокачку российского газа в Европу на 2 мая составляет 98,9 млн куб. м, заявка на 1 мая была 92,9 млн куб. м.

Польша, которой Россия прекратила поставлять газ из-за отказа платить за него по новой схеме, теперь газ получает не с Востока, а с Запада - с территории Германии.

В понедельник реверсный поток по газопроводу "Ямал-Европа" из ФРГ в Польшу остается на максимальном уровне 1,3 млн куб. м в час (около 31 млн куб. м в сутки), свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade.

Это как раз тот объем, который ранее Польша получала в России.

Ранее мы писали, что европейцев призвали снизить потребление российского газа и теплее одеваться, чтобы экономить на отоплении.

Также сообщали, что часть Польши осталась без газоснабжения из-за остановки поставок Россией. Мэр Пшемыслава Ренн сообщил, что "у жителей нет ни отопления, ни горячей воды, ни на чем приготовить даже ужин".

Вместе с тем, мы писали, что ЕС придется временно отключить промышленность и электростанции от газа, чтобы ограничить импорт из РФ.