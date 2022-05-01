Юрия Витренко оставили руководить НАК "Нафтогаз" ещё на год. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 26 апреля.

Срок выполнения Витренко своих полномочий истекал 29 апреля, поэтому с 30 апреля правительство избрало и переназначило его председателем НАК на один год.

Отметим, год назад его назначение и увольнение прежнего главы НАК Андрея Коболева (в обход Набсовета) вызвало большой скандал. Озабоченность выражал даже Госдеп Соединенных Штатов.

Напомним, в середине февраля Верховный суд признал действительным предписание Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о разрыве контракта компании "Нафтогаз" с председателем ее правления Юрием Витренко.

В начале августа в НАПК сообщили, что апелляционный суд отменил решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) о приостановлении действия предписания НАПК о прекращении контракта с председателем правления "Нефтегаза" Витренко. 1 июля НАПК направило предписание главе наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с Витренко.

Как писала "Страна", заработная плата Витренко за ноябрь в "Нефтегазе" составила 51,3 тысячи гривен, что в сотни раз меньше, чем он получал в компании при Коболеве.