Европейская комиссия призвала страны Евросоюза готовить планы действий на случай прекращения поставок газа из РФ.

Об этом 2 мая заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон перед внеочередной встречей министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе.

ЕС не может полностью заместить российский газ и должен активизировать развитие альтернативной энергетики, также отметила еврокомиссар.

По ее словам, многие компании ЕС готовы перевести платежи "Газпрому" в середине мая, но Еврокомиссия не может допустить оплату в рублях. Еврокомиссар заявила, что Еврокомиссия считает требование России платить в рублях за газ попыткой разделить ЕС.

"Решение России прекратить поставки российского газа в Болгарию и Польшу мы расцениваем как то, что Россия ненадежный поставщик. Требование России платить в рублях - это попытка разделить ЕС, мы должны ответить в единстве и солидарности", - сказала Симсон.

Она также сообщила, что у ЕК нет никакой информации о каких-либо странах или частных компаниях, которые готовы платить в рублях за газ.

Между тем поставки российского газа через Украину достигли пятимесячного максимума.

А глава Минфина ФРГ считает, что немедленный отказ от российского газа принесет стране ущерб.