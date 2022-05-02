Еврокомиссия призвала страны ЕС готовить планы действий на случай прекращения поставок газа из России
Европейская комиссия призвала страны Евросоюза готовить планы действий на случай прекращения поставок газа из РФ.
Об этом 2 мая заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон перед внеочередной встречей министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе.
ЕС не может полностью заместить российский газ и должен активизировать развитие альтернативной энергетики, также отметила еврокомиссар.
По ее словам, многие компании ЕС готовы перевести платежи "Газпрому" в середине мая, но Еврокомиссия не может допустить оплату в рублях. Еврокомиссар заявила, что Еврокомиссия считает требование России платить в рублях за газ попыткой разделить ЕС.
"Решение России прекратить поставки российского газа в Болгарию и Польшу мы расцениваем как то, что Россия ненадежный поставщик. Требование России платить в рублях - это попытка разделить ЕС, мы должны ответить в единстве и солидарности", - сказала Симсон.
Она также сообщила, что у ЕК нет никакой информации о каких-либо странах или частных компаниях, которые готовы платить в рублях за газ.
Между тем поставки российского газа через Украину достигли пятимесячного максимума.
А глава Минфина ФРГ считает, что немедленный отказ от российского газа принесет стране ущерб.