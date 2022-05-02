Венгрия может заблокировать нефтяное эмбарго против России. Об этом заявил министр венгерского Кабинета министров Гергель Гуляш, пишет Bloomberg.

По словам министра, Венгрия дала понять, что никогда не поддержит расширения санкций Евросоюза против России в сфере энергетики.

ЕС намерен предложить запрет на российскую нефть до конца года из-за войны в Украине, а ограничения на импорт будут вводиться постепенно.

"Поскольку такие решения нуждаются в единодушии, для Еврокомиссии нет смысла предлагать санкции в отношении природного газа и сырой нефти, ограничивающие закупки в Венгрии", – сказал Гуляш.

Напомним, ранее в СМИ прошла информация, что Венгрия отозвала своё вето на эмбарго на импорт российской нефти. Однако, судя со слов Гуляша, позиция Будапешта в этом вопросе не изменилась.

Также в конце апреля сообщалось, что компании Германии, Австрии, Венгрии и Словакии готовятся открыть рублевые счета для оплаты за газ.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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