Три страны ЕС - Австрия, Венгрия и Словакия - отозвали свое вето на нефтяное эмбарго против России.

Журналист немецкого телеканала ZDF Флориан Нойханн.

По мнению канала, эмбарго введут через несколько дней, но действовать оно начнет в течение нескольких месяцев (сейчас этот вопрос ещё прорабатывается).

Ранее СМИ сообщали, что с эмбарго согласилась Германия. Как сообщалось, ЕС смог найти альтернативные источники поставок.

Напомним, Франция ожидает, что включающий нефть шестой пакет санкций ЕС против РФ будет принят на этой неделе.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. Мы подробно рассказывали о главных событиях вчерашнего дня.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.