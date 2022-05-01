Германия согласилась ввести ограничения на импорт российской нефти. Эмбарго сейчас рассматривается в рамках шестого санкционного пакета против России, который пока не принят.

Об этом сообщает DW.

В ходе недавних предварительных переговоров о введении шестого пакета санкций против России из-за войны в Украине Германия ясно высказалась за введение эмбарго, сообщили европейские дипломаты.

Теперь, по данным журналистов, введение ЕС нефтяного эмбарго против России стало значительно более вероятным. Против этой меры теперь выступают лишь Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция.

Напомним, Франция ожидает, что включающий нефть шестой пакет санкций ЕС против РФ будет принят на следующей неделе.

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