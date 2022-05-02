Европейская комиссия может позволить Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти в рамках очередного пакета санкций против России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух представителей Евросоюза.

Как отмечают собеседники агентства, Еврокомиссия может либо позволить Венгрии и Словакии не присоединяться к нефтяному эмбарго, либо предложит этим странам длительный переходный период для отказа от российской нефти.

При этом Reuters пишет, что в любом случае эмбарго на поставки российской нефти в РФ будет вводиться поэтапно.

Напомним, в Венгрии дали понять, что не собираются отзывать свое вето на эмбарго импорта нефти из РФ. Тем временем венгерский премьер Орбан попал в базу "Миротворца".

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