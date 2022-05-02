Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в базу сайта "Миротворец" с пометкой "пособник российских военных преступников".

На сайте также указано, что Орбан является "соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан", а также "антиукраинским пропагандистом".

"Единственный в ЕС отказывается пропускать через территорию своей страны оружие для Украины и выступает против отказа от российского газа в долгосрочной перспективе", - говорится на сайте.

Напомним, 6 апреля Орбан поговорил по телефону с Путиным и призвал его прекратить огонь в Украине.

При этом венгерский премьер подтвердил намерения Венгрии платить за российский газ в рублях. "Если Россия просит платить в рублях - будем платить в рублях", - сказал Орбан.

Кроме того, премьер Венгрии заявил, что его страна "не поддастся давлению" с целью расширения санкций на импорт нефти и газа из России.

Ранее "Страна" разбиралась, что для Украины означает победа на выборах в Венгрии Орбана.

Также мы также приводили объяснение Орбана, почему Будапешт продолжит закупки российских нефти и газа. А сегодня в Венгрии дали понять, что не собираются отзывать свое вето на эмбарго импорта нефти из РФ.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.