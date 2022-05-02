Европейский Союз прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от российской нефти.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Indian Express.

"Многие страны присоединились к санкциям, даже если это неизбежно повлечет за собой экономические издержки для нас самих. Кроме того, сейчас мы реализуем очень амбициозную политику по снижению нашей зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Этим летом мы прекратим импорт российского угля, до конца года прекратим импортировать российскую нефть и резко сократим импорт газа из России", - сказал Шольц.

Напомним, вчера DW сообщила, что Германия согласилась ввести ограничения на импорт российской нефти. Эмбарго сейчас рассматривается в рамках шестого санкционного пакета против России, который пока не принят.

Шольц ранее призвал немцев быть готовыми к внезапному прекращению поставок газа из России.

Также сообщалось, что Франция ожидает, что включающий нефть шестой пакет санкций ЕС против РФ будет принят на текущей неделе.

Кроме того, мы писали, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на нефтяное эмбарго против РФ.

Впрочем, позже в Венгрии дали понять, что не собираются отзывать свое вето на эмбарго импорта нефти из РФ.