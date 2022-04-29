Германия должна быть готова к "внезапному" прекращению поставок газа.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Spiegel.

Находясь с визитом в Токио, Шольц сказал, что такая готовность должна быть потому, что никто не может предположить, как поведет себя президент РФ Владимир Путин.

Ранее "Газпром" прекратил поставки газа Польше и Болгарии, отказавшимся оплачивать его в рублях. Германия также отказалась от такого способа оплаты.

При этом по информации СМИ, компании Германии, Австрии, Венгрии и Словакии готовятся открыть рублевые счета для оплаты за газ.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.