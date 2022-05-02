Евросоюз объявит о шестом пакете санкций против России до 9 мая. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Не исключено, что очередной санкционный пакет будет содержать и введение нефтяного эмбарго. По крайней мере, об этом сообщают западные СМИ, хотя и не все страны с этим согласны. Например, Венгрия сказала, что наложит вето на эмбарго.

Напомним, в ФРГ признали ошибкой зависимость страны от энергоносителей РФ и не исключают "немедленного" введения эмбарго.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.