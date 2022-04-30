Евросоюз может ввести запрет на импорт российского урана - СМИ
Евросоюз может ввести запрет на импорт урана из России.
Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов из ЕС.
"Двигателем" инициативы называют Германию, которая планирует постепенно отказаться от атомной энергетики. А вот Франция, наоборот, делает на нее ставку и планирует построить еще несколько ректоров для АЭС.
Но любой шаг против российской атомной промышленности станет болезненным для ЕС, которая получает 20% необходимого урана из России (второй по объемам поставщик после Нигера).
Но в первую очередь пострадают страны Восточной Европы, которые практически полностью зависимы от ядерного топлива из России.
Ранее мы писали, что "Энергоатом" отказывается от российского урана для АЭС и переходит на европейский. Вместо этого планируется увеличить закупку ресурсов у транснациональной компании Urenco. Для этого глава "Энергоатома" Петр Котин на днях уже встретился с ответственными руководителями URENCO Group.
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