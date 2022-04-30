Евросоюз может ввести запрет на импорт урана из России.

Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов из ЕС.

"Двигателем" инициативы называют Германию, которая планирует постепенно отказаться от атомной энергетики. А вот Франция, наоборот, делает на нее ставку и планирует построить еще несколько ректоров для АЭС.

Но любой шаг против российской атомной промышленности станет болезненным для ЕС, которая получает 20% необходимого урана из России (второй по объемам поставщик после Нигера).

Но в первую очередь пострадают страны Восточной Европы, которые практически полностью зависимы от ядерного топлива из России.

Ранее мы писали, что "Энергоатом" отказывается от российского урана для АЭС и переходит на европейский. Вместо этого планируется увеличить закупку ресурсов у транснациональной компании Urenco. Для этого глава "Энергоатома" Петр Котин на днях уже встретился с ответственными руководителями URENCO Group.

Также напомним, что в Украине уже 66-й день продолжается война. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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