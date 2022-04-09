Кабмин запретил импорт товаров из России

Кабинет министров Украины ввел торговое эмбарго против России. Таким образом, теперь запрещен импорт товаров из Российской Федерации.

Об этом сообщает в Telegram представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Введено торговое эмбарго против РФ. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из РФ", - написал он.

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