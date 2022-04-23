Правительство России подготовило перечень товаров, в отношении которых будет разрешен так называемый параллельный импорт. Таким образом будет разрешен ввоз товаров в Россию без согласия правообладателя, который остановился из-за антироссийских санкций.

Об этом сообщает "Интерфакс".

В списке значится много автомобилей и сопутствующих товаров, с ними связанных: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack.

Также в перечень попали двигатели и части для них производства Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen и др. Указаны также шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

Кроме того, параллельный импорт предполагается разрешить в отношении смартфонов и техники под марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и др., бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и др., игровых приставок X-Box, Play Station, Nintendo. Правда, с этой продукцией неизвестно, насколько полноценно она будет работать в РФ, будучи ввезенной, по сути, теневым образом.

Поскольку такая мера направлена на обход санкций, то государства, через которые будет проходить такая "серая" торговля, сами могут подпасть под ограничения. Этим уже пригрозили западные страны.

На днях США ввели новые санкции против России, под которые попали десятки компаний и сотни физических лиц, включая олигарха Константина Малофеева.

Ранее "Страна" сообщала, что китайская платежная система UnionPay отказалась сотрудничать с попавшим под санкции российскими банками.