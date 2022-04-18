"Энергоатом" отказывается от российского урана для АЭС и переходит на европейский.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Вместо этого планируется увеличить закупку ресурсов у транснациональной компании Urenco. Для этого глава "Энергоатома" Петр Котин на днях уже встретился с ответственными руководителями URENCO Group.

Эта компания занимается обогащением урана по технологии газовых центрифуг для использования его в качестве топлива на АЭС. Штаб-квартира Urenco расположена в Великобритании. Треть компании принадлежит британскому правительству, треть – правительству Нидерландов, остальные – немецким энергетическим компаниям.

"Любое сотрудничество со страной-агрессором, в том числе закупка российского уранового концентрата, для Украины неприемлема, поэтому Энергоатом готов рассматривать увеличение закупок у компании Urenco", - заявил Котин.

Напомним, что Украина при этом продолжает транзит российского газа. Витренко заявил, что Украина будет продолжать транзит российского газа, пока это технически возможно.

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Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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