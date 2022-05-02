Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что нефтяное эмбарго в отношении России - это не изменение политики правительства, а "последовательная" политика, которая может быть реализована "немедленно".

"Мы хотим, чтобы Германия стала независимой от российского импорта. С нашей стороны было ошибкой так сильно зависеть от России", - сказал Линднер.

По его словам, в случае с отказом от российского угля и нефти риск для экономики Германии не столь высок как в случае отказа от газа. Однако стоимость топлива может возрасти в любом случае, поэтому в стране решили принять меры для решения этой проблемы.

Напомним, в Венгрии дали понять, что не собираются отзывать свое вето на эмбарго импорта нефти из РФ. Также мы сообщали, что Германия и Италия остаются крупнейшими покупателями российских энергоносителей.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.