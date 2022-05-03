Ситуация вокруг "ПМР" и Молдовы, продолжает быть напряжённой. Посольства европейских стран призывают воздержаться от поездок в Приднестровья, и как можно скорее покинуть его территорию. Другие - призывают покинуть территорию самой Молдовы и ожидают обострения в скором будущем.

Мы пообщались с жителями Молдовы и "ПРМ" и узнали их отношение к тревожным новостям о возможном вовлечении Молдовы в конфликт.

В целом, настроения что в Молдове, что в "ПМР" не воинствующие. Люди надеются, что война в их стране не начнётся.

"В основном сохраняется спокойствие. Все надеются, что до конфликта не дойдёт. Ни молдаванам, ни приднестровцам он не нужен. Молдова не в состоянии воевать с Россией. Приднестровье нельзя сравнивать с "ЛДНР" сегодняшним, поэтому такой сценарий маловероятен. За 30 лет в "ПМР" жизнь устаканилось. Пророссийские настроения среди населения присутствуют, но на бытовом уровне.

Сейчас сильно раскалывает общество тема с георгиевской лентой и Днём Победы, но вот присоединиться к России в Кишиневе никто не хочет. Думаю даже Додон, бывший президент, друг Путина сейчас с опаской наблюдает за происходящим и благодарит Бога , что он уже не президент, а то пришлось бы быть для Путина в этой войне Лукашенко 2.0

Элиты "ПМР" живут за счёт контрабанды, серых схем, и дотации из России. Привлекать внимания к себе не хотят, поэтому в конфликт влезать сами не будут", - рассказал "Стране" Владислав из Кишинева.

"Я очень хорошо отношусь к Украине, а вот к происходящему плохо. Даже гагаузы, которые вроде как пророссийские, против этой войны. А вот с "ПМР" все сложно. Молодёжь хочет мира, а вот со старшим поколением как раз иначе. Насколько я знаю, в России тоже так. Там чем старше люди, тем больше хотят в СССР и сделать это военным путём, всех объединить, точнее насильно присоединись. И нас, Молдову тоже", - говорит Анна из Бельцов.

В Приднестровье все же наблюдается напряженность, связанная с последними новостями о взрывах и военных сборах. Некоторые пытаются уехать в Молдову как можно скорее, опасаясь закрытия границ.

"Чувствуется напряжение. Многие знакомые уехали в Молдову на случай закрытия границ. Я пока остаюсь здесь, с семьей. Когда пошли эти события с диверсиями были огромные очереди на таможне. Никто не хочет войны, разве что совсем отбитые, но их максимум 5% от всех", - говорит Рустам из Тирасполя.

После первых сообщениях о взрывах в "ПМР", цены пошли в рост. Те, кто не имеет возможности уехать в Молдову расчищают бомбоубежища.

"Приднестровье - регион, конечно, пророссийский. Это к тому, что о войне думают и за кого в ней "болеют". Многие расчищают старые убежища в подвалах хрущевок. Армию привели в боевую готовность, в городах выставили блок-посты с выборочной проверкой всех, кто въезжает-выезжает. Цены взлетели ещё больше чем были. В остальном, плюс-минус спокойно. Насколько это вообще возможно в наше время. Мобилизацию пока не объявляли и Красносельский ("президент ПМР" - Ред.)", - делится своими наблюдениями Никита, проживающий в Приднестровье.

Мнения о том, кто именно хочет втянуть Приднестровье в конфликт тоже разделились. Одни считают, что это план России и подконтрольного ей руководства "ПМР", другие - что втягивают в конфликт украинское и молдавское руководство.

"Обстановка нервозная немного, никто тут не хочет войны, знаем уже что это такое. Надеемся что у всех хватит мозгов не втягивать нас в этот конфликт. Но после намёков из Киева, что украинская армия может по щелчку пальцев захватить Приднестровья симпатий к Украине не добавляется", - говорит Иван из Тирасполя.

Вместе с тем, на пункте пропуска "Кучурган- Первомайск" на границе с "ПМР" со стороны Украины устанавливается стена из бетонных блоков.

Ранее мы писали, что в НАТО продолжают ожидать провокаций в Приднестровье.

Также сообщалось, что РФ разработала план вторжения в Молдову и готовит нападение в ближайшее время, по данным The Times

Вместе с тем, у Зеленского готовы к наступлению противника со стороны Приднестровья.