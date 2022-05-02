Российская Федерация разработала план по вторжения в Молдову. Существует "ряд индикаторов", указывающих на нападение уже в ближайшем будущем.

Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает британская газета The Times.

"Успешный захват приведет к тому, что российские войска смогут начать наступление на Одессу с запада", - сообщает The Times.

Технически, считает издание, напасть могут воздушным десантом из Крыма.

По данным источника в украинской разведке, в Тирасполе ("столица" Приднестровья) уже якобы готовят аэродром для приема российских Ил-76.

Напомним, в последнее время многие говорят о включении Приднестровья в украинско-российский конфликт. В Тирасполе готовятся к атакам из Украины, а в Киеве говорят, что "власти" "ПМР" могут открыть "второй фронт" на стороне России.

Ранее "Страна" ответила на главные вопросы о том, что происходит в Приднестровье.

Вместе с тем, недавно в Молдове заявили о сближении позиций Кишинева и Тирасполя.

Тем времнем, война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.

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