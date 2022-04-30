В Молдове на фоне обострения ситуации вокруг Приднестровья заявили, что позиции Кишинева и Тирасполя сближаются.

"Сегодня я могу сказать, что на самом деле диалог стал более конструктивным. Я не могу сказать, что он позитивнее и что ожидается светлое будущее, но я могу заверить вас, что сегодня диалог между Кишиневом и Тирасполем позволяет избежать увеличения рисков внутри страны", - заявил замдиректора Бюро политики по реинтеграции Николай Цвятков.

Также он говорит, что "не стал бы недооценивать интересы некоторых украинских сторон в регионе и их возможности влиять на ситуацию в нем".

Напомним, в последнее время многие говорят о включении Приднестровья в украино-российский конфликт. В Тирасполе готовятся к атакам из Украины, а в Киеве говорят, что власти "ПМР" могут открыть "второй фронт" на стороне России.

Ранее "Страна" ответила на главные вопросы о том, что происходит в Приднестровье.

Также мы писали, что в непризнанном Приднестровье объявили военные сборы. Цель сборов – "обеспечение 100% укомплектованности личного состава Миротворческого контингента Приднестровской молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики".