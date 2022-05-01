Республиканец Адам Кизингер внес в американский Конгресс проект резолюции об использовании военных США для защиты Украины.

Об этом свидетельствует соответствующее пояснение к документу.

Документ "уполномочил бы президента Соединенных Штатов использовать наши силы для реагирования на сценарий, в котором Российская Федерация применит химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее мы писали, что сенатор от штата Делавэр Кристофер Кунс в эфире CBS заявил, что Украина станет "второй Сирией", если Вашингтон не разрешит отправить туда свои войска. Однако в американской администрации его предложение отвергли.

Также "Страна" сообщала, что украинских военных обучают в США, как пользоваться поставляемой Вашингтоном техникой.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.