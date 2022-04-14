Американские власти обсуждают возможность отправки высокопоставленного чиновника в Киев в ближайшие дни в знак поддержки Украины.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источник.

"Президент Байден и вице-президент Камала Харрис за последний месяц совершили визиты в соседние с Украиной страны, когда уже бушевала война. Подобные визиты совершали и другие высокопоставленные американские чиновники, некоторые из которых приближались к границе. Но ни один американский чиновник публично не посещал Украину с тех пор, как Россия начала свое вторжение в конце февраля", - сообщает газета.

Крайне маловероятно, что это будет президент США Джо Байден или вице-президент Камала Харрис – скорее, в Украину поедет министр или высокопоставленный военный, пишет New York Times.

По информации издания, решение еще не принято, и вряд ли о нем будет объявлено заранее. Предыдущие визиты высокопоставленных американских чиновников в зоны боевых действий не анонсировались.

Напомним, недавно в Киев с визитом приезжал премьер Великобритании Борис Джонсон.

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Тем временем, война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

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