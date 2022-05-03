В Верховной Раде выступили британский премьер Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский.

Сначала выступил Джонсон по видеосвязи и объявил о новом пакете военной помощи на три миллиарда фунтов.

"Помимо слов поддержки и нового пакета военной помощи, включающего ракеты, радары контрбатарейной борьбы и т.д., премьер-министр Соединенного Королевства сказал главное. Украина победит!", - написал в телеграм-канале гардеп Алексей Гончаренко.

Также Джонсон заявил, что Запад "коллективно облажался" ("We collectively failed"), не введя вовремя санкции, пишет нардеп Ярослав Железняк.

После ему ответил Владимир Зеленский. Это было первое выступление президента Украины перед парламентом с начала войны. Парламент его встретил бурными овациями.

Накануне газета The Guardian даже приводила цитаты из будущего выступления Джонсона в Верховной Раде.

Ранее Джонсон допустил, что война в Украине продлится до конца 2023 года.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.