Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон виртуально выступит сегодня, 3 мая, перед Верховной Радой.

Об этом сообщает The Guardian.

Также издание приводит цитаты Джонсона из предстоящей речи перед парламентом.

Вспоминая о решительности Великобритании во время Второй мировой войны, премьер-министр Британии скажет, что "мы помним наше время наибольшей опасности как лучший час".

По его словам, храбрость, которую продемонстрировали те, кто пытался оградить свою страну от российских захватчиков, означает, что война также станет известна как "лучший час" Украины.

"Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир, что грубая сила агрессора ничего не значит против духовной силы народа, который хочет быть свободным", - приводит издание слова Джонсона.

Кроме того, Джонсон в ходе выступления объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму 300 млн фунтов стерлингов, сообщает офис премьер-министра Великобритании.

"Премьер-министр выступит сегодня в украинском парламенте по видеосвязи, став первым мировым лидером, выступившим в Верховной Раде с момента начала конфликта. Правительство объявит о новом пакете оборонной военной помощи Украине на сумму 300 млн фунтов стерлингов и направлении специализированных машин гражданской защиты. Ожидается, что премьер-министр скажет, что это "звездный час" Украины, и Великобритания "гордится быть среди своих друзей", - говорится в сообщении.

Новая партия помощи включает средства радиоэлектронной борьбы, контрбатарейную радиолокационную систему, оборудование для создания помех GPS и тысячи приборов ночного видения.

Великобритания также направит в ближайшие недели тяжелые беспилотники для поддержки изолированных сил и более десятка новых специализированных автомобилей Toyota Land Cruiser для защиты гражданских лиц на востоке Украины и эвакуации гражданских лиц из прифронтовых районов.

Джонсон станет первым мировым лидером, выступающим перед Верховной Радой с начала войны.

Ранее мы писали, что Джонсон и Зеленский по телефону обсудили ряд тем.

Также сообщалось, что, британский премьер допустил, что война в Украине продлится до конца 2023 года.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

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